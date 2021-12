Man in been geschoten in Nieuw-West

Op de Burgemeester Van Leeuwenlaan in Nieuw-West vindt eind augustus een schietincident plaats, waarbij een 34-jarige man in zijn been wordt geraakt. Wie hem heeft neergeschoten en waarom staat nog niet vast, daarom vraagt de politie in het opsporingsprogramma Bureau 020 aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer is die ochtend op weg naar een woning in de straat. Als hij er rond 10.30 uur aan komt lopen, ziet hij een onbekende man uit de richting van de Anthony Moddermanstraat komen. Enkele seconden daarna haalt de man een vuurwapen tevoorschijn, laadt het door en richt het op het slachtoffer. Die realiseert zich dat er op hem geschoten wordt en duikt weg achter een hek.



Direct daarna hoort hij een tweede schot en voelt hij dat hij is geraakt in zijn onderbeen. Het slachtoffer kan de woning invluchten en daar de hulpdiensten bellen. In het ziekenhuis blijkt dat zijn verwondingen niet levensbedreigend zijn.





"De recherche vermoedt dat de verdachte bekend is in de buurt waar het schietincident plaatsvond en roept dus iedereen in die omgeving op om goed naar de beelden te kijken", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Daarnaast horen we ook heel graag als er daar mensen zijn die de verdachte eventueel zelf op beeld hebben vastgelegd. Ook alle andere informatie in deze zaak blijft welkom bij ons."