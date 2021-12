Renovatie Bakemabuurt in Geuzenveld eindelijk klaar

Na zeven jaar renoveren, slopen en bouwen is de vernieuwing van de Bakemabuurt in Geuzenveld klaar. Woningcorporatie Stadgenoot en de gemeente Amsterdam hebben de vernieuwing van de buurt afgerond.

De Bakemabuurt in Geuzenveld telt bijna 600 woningen. Daarvan is het grootste gedeelte sociale huur. Meer dan 200 slecht geïsoleerde en gehorige woningen zijn in de afgelopen jaren vervangen door nieuwe woningen. Daarnaast zijn 140 panden in de buurt volledig gerenoveerd. Ook zijn alle straten en speelplekken in de buurt opgeknapt en valt er meer groen te zien. Twee appartementenblokken in de buurt waren in 2009 al gerenoveerd door de architect van de buurt.

Volgens stadsdeelbestuurder Ronald Mauer zijn de woningen in de Bakemabuurt toekomstbestendig gemaakt. ''Wij hebben de openbare ruimte opgeknapt: er is groen bijgekomen en verbeterd en de buurt is veiliger geworden. Voor de kinderen hebben we één grote en twee kleine speeltuinen aangelegd. Nieuw-West moet een plek zijn voor iedereen. Waar een ieder zich thuis voelt.''

Het kenmerkende 'Bakemakarakter' van architect Bakema is bij de werkzaamheden in de buurt behouden gebleven. De open opzet van de buurt moet ervoor zorgen dat bewoners elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Over de nieuwe inrichting van de wijk is de afgelopen jaren veel overleg geweest tussen de bewoners, de woningcoöperatie en de gemeente. Die samenwerking was hard nodig om bepaalde plekken in de buurt weer schoon, mooi en veilig te maken.