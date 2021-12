Hyperloop, ov of elektrische auto: hoe verplaatsen jongeren zich in de toekomst?

In het programma What's Next onderzoeken jonge makers, Nore-linn, Nina, Sander en Luuke, wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Deze keer duiken ze in de wereld van: mobiliteit. Hoe verplaatsen wij ons over een aantal jaar? Is dit met de Hyperloop, het openbaar vervoer of toch met een elektrische auto?

AT5

Quote "Meer dan de helft van al het geld dat de provincie te besteden heeft, gaat naar mobiliteit" Sandra doevendans, statenlid provincie noord-holland

Deelvervoer is steeds populairder aan het worden onder jongeren, maar hoe ziet de toekomst van mobiliteit eruit? In deze aflevering van What's Next bespreekt Nina dit met statenlid van de provincie Noord-Holland Sandra Doevendans (PvdA) tijdens een race op de elektrische kartbaan. Want wat doet de provincie eigenlijk om duurzame mobiliteit te stimuleren? En heeft Sandra als statenlid zelf nog een auto?

Quote ''De Hyperloop zou vliegtuigen kunnen overnemen en dat binnen tien jaar'' Patrick sheppard, teamleider van delft hyperloop

Ook wordt het vervoer van de toekomst bekeken in Delft. Een team studenten van de Technische Universiteit is sinds 2016 bezig om een Hyperloop, een moderne vacuumtrein, te realiseren. Wat gaat de Hyperloop allemaal vervangen? In Meer Gear wordt gekeken of de nieuwste deelmobiliteit van Noord-Holland écht zo goed werkt of dat wij voorlopig toch nog beter kunnen vertrouwen op het openbaar vervoer.

In het programma What's Next onderzoeken wij, Nore-linn, Nina, Sander en Luuke, wat er speelt onder leeftijdsgenoten in Noord-Holland. Want waar gaan wij wonen, hoe verplaatsen wij ons en hoe belabberd is het klimaat er straks aan toe? Wat kan en mag er nog in de toekomst? In What's Next zoeken wij het uit.