Tijdelijke woningen in Riekerpark in Nieuw-West

Er komen tijdelijk 250 woningen in het Riekerpark in het Schinkelkwartier om studenten, statushouders en jongeren te huisvesten. De woningen mogen er maximaal vijftien jaar staan en moeten binnen drie jaar opgeleverd zijn.

Omdat er veel behoefte is aan woningen in de stad, maar er weinig ruimte is om te bouwen, worden op dit moment locaties gezocht waar tijdelijk mensen kunnen wonen. Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen) hoopt op deze manier op korte termijn zoveel mogelijk woonruimte te creëren.

Tijdelijk woonplek

Het Riekerpark is door de gemeente gekozen als locatie voor tijdelijke huisvesting omdat er veel voorzieningen omheen liggen en vanwege de goede verbinding met Nieuw-West. De tijdelijke woningen worden naast het Startblok Riekerhaven gebouwd, waar nu al 565 statushouder, jongeren en studenten wonen. De woningen worden voor maximaal 15 jaar beschikbaar gemaakt voor jonge mensen tussen de 18 en 28 jaar. Wedemeijer is blij met de tijdelijke woonlocatie in het Riekerpark: ''Met 250 tijdelijke woningen kunnen veel jongeren beginnen aan een zelfstandig leven in Amsterdam. We willen in dit gebouw een deel van de woningen beschikbaar stellen voor jongeren uit Nieuw-West, zodat zij in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.”

Schinkelkwartier

Het Riekerpark dat ook wel 'Riekerhaven' wordt genoemd maakt onderdeel uit van het gebiedsontwikkelingsproject Schinkelkwartier. Het gebied ligt op de grens van Nieuw-West en Zuid tussen de Nieuwe Meer, de Zuidas en Schiphol. Het Schinkelkwartier moet uiteindelijk 22.000 mensen gaan huisvesten. Voordat dit zover is mag het gebied gebruikt worden voor tijdelijke projecten. Wooncomplex Startblok Riekerhaven en het urban farm café De Kaskantine zijn hier al voorbeelden van.