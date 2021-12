Zorgen over niet noemen Zuidasdok in regeerakkoord

Met het project wordt de A10 Zuid wordt ondertunneld en station Zuid uitgebreid. Wethouder Egbert de Vries (Vervoer), die ook voorzitter van de Vervoerregio is, benadrukt dat het om een Rijksproject gaat dat ervoor moet zorgen dat de noordelijke Randstad bereikbaar blijft over de weg en dat 'Nederland een toekomstbestendige nationale en internationale treindoorstroming krijgt'.

"Er zijn veel woorden gewijd aan het oplossen van knelpunten", stelt De Vries. "Te veel hangt echter af van het Zuidasdok om het niet te noemen in het regeerakkoord. Wij hopen dan ook dat dit in goed gesprek met het Rijk snel opgelost wordt."

Een paar weken geleden bleek al dat de planning van het project in gevaar komt door het uitblijven van een besluit over een extra miljard dat nodig is. Als er over minder dan vier maanden geen besluit is genomen, kan dat leiden tot een forse verdere vertraging.

Zoals het er nu naar uitziet, moet het werk aan de A10 Zuid en Station Zuid in 2036 helemaal afgerond zijn.