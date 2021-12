Twee miljoen van provincie voor monumenten in de stad

De provincie Noord-Holland heeft 2.221.159 euro verdeeld aan acht rijksmonumenten in de stad. De subsidie is bedoeld voor de restauratie en herbestemming van de panden. Dat blijkt uit een overzicht van de gesubsidieerde projecten van de provincie Noord-Holland.

In totaal keert de provincie vijf miljoen euro uit voor de restauratie van 39 rijksmonumenten in Noord-Holland. De provincie vindt het belangrijk dat de rijksmonumenten behouden blijven en voor bezoekers toegankelijk zijn. De hele provincie telt zeker 14 duizend rijksmonumenten, waarvan er zo'n 8 duizend in de stad te vinden zijn.

Van die 8 duizend rijksmonumenten krijgen er dit jaar acht subsidie. Zo krijgen de Hollandsche Manege, het Paleis van Justitie en het interieur van de Portugese Synagoge alle drie 500 duizend euro. Theater het Betty Asfalt Complex krijgt 306.498 euro en de Cromhoutpanden 366-368 aan de Herengracht ontvangt 233 duizend euro.

Naast deze vijf monumenten krijgt de Dominicuskerk 55.000 euro, de synagoge Nidche Jiroel Jechanes 63.756 euro en gaat er ook nog 52.905 euro naar de voormalige Smederij op de NDSM.