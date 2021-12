Scheidsrechter over 'matchfixing' poule Ajax in 2011: "Zit me niet lekker"

Het zit de oud-scheidsrechter Mark Clattenburg nog steeds niet lekker hoe de wedstrijd tussen Dinamo Zagreb en Olympique Lyon in 2011 is verlopen. Dat schrijft de Brit in een pas uitgebracht boek over zijn leven. Ajax kon overwintering in de Champions League destijds eigenlijk niet mislopen, tenzij Lyon met grote cijfers van Zagreb zou winnen. Je raadt het al: Lyon won met 7-1 en Ajax was uitgeschakeld.

De wedstrijd was de beslissende in de groepsfase en Lyon stond op de derde plek: ""Het kon nog door als Ajax van Real Madrid zou verliezen en het zelf met meer dan zes doelpunten verschil zou winnen van Dinamo Zagreb", schrijft Clattenburg. "Deze wedstrijd zit me niet lekker en dat zal me ook nooit lekker gaan zitten."

Ajax stond in de rust 2-0 achter en in Zagreb stond het 1-1. In de tweede helft viel er dus wat te halen voor Lyon. Ze scoorden veel en bij een van de doelpunten knipoogde de Kroaat Vida naar een speler van Lyon na een doelpunt.

Clattenburg vond het ook vreemd dat Jerko Leko hem de hand schudde nadat hij hem een gele kaart had gegeven. "Dat was heel raar. De meeste spelers zijn woedend in zo'n situatie, zelfs als ze fout zitten."

Voor de Ajaxfans was het wel duidelijk: de wedstrijd was verkocht. De Franse overheid besloot destijds de zaak nog te onderzoeken, maar zonder resultaat.