Stad NL V Blijdschap na aankondiging renovatie Jaap Edenbaan: "Blijf hier schaatsen tot ik niet meer kan"

De Jaap Edenbaan zal vanaf de zomer van 2023 grondig worden gerenoveerd. Zowel de iconische buitenbaan, als de ijshal wordt onder handen genomen. De gebruikers zijn enthousiast over de aangekondigde vernieuwing, want een metamorfose kan het ijscomplex wel gebruiken vinden ze.

De grote renovatie duurt nog even, maar het nieuws zorgt al voor de nodige blije gezichten. "Ik ben superblij dat iedereen die er iets over te zeggen heeft of had de waarde heeft ingezien en dat de baan hier behouden blijft", vertelt oud-topschaatsster Annette Gerritsen. "Zodat iedereen hier nog jaren met veel plezier kan schaatsen. Ik blijf hier altijd schaatsen, tot ik niet meer kan." De ideeën die nu op tafel liggen zullen 50 miljoen euro kosten. Hiervan wil de gemeente de helft gaan betalen. "De belangrijkste plannen op hoofdlijnen zijn dat de ijshallen ingrijpend veranderd worden", legt directeur Stichting IJscomplex Jaap Eden Joris Wouters uit. "Dat is nu één wedstrijdhal, en sterk verouderd. Die wordt vervangen en vernieuwd en er komt een extra trainingshal naast. De buitenbaan blijft onoverdekt en dat was de uitdrukkelijke wens van de schaatsers. Die moet wel technisch vernieuwd worden."

directeur Stichting IJscomplex Jaap Eden Joris Wouters

Ook ijshockey-icoon Ron Berteling, een veel geziene gast op de Jaap Eden Baan, ziet de vernieuwing positief tegemoet. Al is hij ook erg gehecht aan de verouderde ijshal die er nu nog staat. "Het heeft wel wat", vertelt hij. "Het is mijn domein en kom hier graag. Ik ken elk scheurtje en elk kiertje elk hoekje van deze ijsbaan. Ik sta hier nu met mijn kleinzoon, wat wil je als opa nog meer. Het is voor mij een tweede huis." Tweede binnenijsbaan Berteling ziet een groei in de vraag naar trainingsijs. Zowel ijshockeyers, als kunstrijders en shorttrackers zouden graag vaker trainen, maar door de beperkte beschikbaarheid gaat dat niet. In de renovatieplannen zal er een tweede binnenijsbaan bij komen. "Ze groeien uit hun jasje, gelukkig, en het werd dus tijd", aldus de ijshockeylegende. "Het is nodig, en dat maakt het mooi."

Ron Berteling en kleinzoon Jake

De schaatsliefhebbers die bij de Jaap Edenbaan komen zullen weinig last ervaren van de verbouwing, want er wordt met één voorwaarde gestart aan de werkzaamheden. "Geschaatst kan er altijd, dat is het uitgangspunt, want er moet normaal geschaatst kunnen worden zoals altijd", aldus Joris Wouters. "Vandaar dat het wat langer duurt, maar in de zomers bouwen we het op. In de zomer van 2023 gaan we beginnen met bouwen, komende zomer gebruiken voor voorbereiding. In de zomer van '23, '24 en '25 bouwen we het gefaseerd op." Lampjes Alle gebruikers roemen de sfeer die er altijd op en rondom het ijs heerst. Dat moet dan ook behouden blijven en in de plannen komt dat duidelijk naar voren. "Ik ben heel blij dat de baan hier blijft liggen", vertelt Annette Gerritsen, die al 36 jaar op de baan komt. "Hij wordt letterlijk en figuurlijk omringd door de stad en door de mensen. Ik fiets hier langs en dan zie ik al die lampjes, dat geeft gewoon een heel speciaal gevoel."