Halsema wil plannen voor een leven met corona: "Kunnen niet jarenlang in crisismodus blijven"

"Nu we moeten aanvaarden dat het misschien nooit helemaal weg zal gaan, moeten we er over nadenken hoe we een pandemie bestrijden en zorgen dat onze samenleving op een prettige manier en een vrije manier is georganiseerd", zegt zij in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.



Halsema vindt dat het een van de eerste opgaves van het nieuwe kabinet moet zijn om met plannen te komen voor een samenleving mét corona, maar is zelf ook met ziekenhuisbestuurders en wetenschappers in gesprek om voorbereid te zijn.

"We moeten er inderdaad over gaan nadenken, we moeten daar ook voorstellen voor doen, hoe ervoor te zorgen dat mensen hoop hebben voor de komende jaren, vertrouwen hebben in onze toekomst in Amsterdam, ongeacht en ondanks corona.