Amsterdammer die bij minister De Jonge aanbelde opnieuw opgepakt op de Dam

De 27-jarige Amsterdammer die gisteravond werd opgepakt nadat hij meerdere keren aanbelde bij de woning van demissionair Hugo de Jonge in Rotterdam, is vandaag opnieuw aangehouden op de Dam in Amsterdam. Hij is aangehouden in het kader van een Rotterdams onderzoek naar bedreiging.

De man ging gisteren naar eigen zeggen 'verhaal halen' en filmde zijn actie. Hij werd daarop gesommeerd om weg te gaan bij de woning van de minister. Toen later bleek dat hij nog altijd in de wijk rondhing, werd hij opgepakt. Later in de nacht werd hij vrijgelaten.

Dezelfde man bleek vandaag op de Dam te staan. Hij werd door politieagenten herkend en opgepakt. Volgens de Rotterdamse politie is hij aangehouden in een onderzoek naar bedreiging. Hij is overgebracht naar Rotterdam waar hij zal worden verhoord.

Op sociale media zijn beelden te zien van de aanhouding op de Dam. De man zou een bekende coronademonstrant zijn.