Persconferentie over extra maatregelen om 19.00 uur live te volgen op AT5

De persconferentie begint om 19.00 uur. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel is daarbij aanwezig.

Volgens bronnen gaan alle scholen, alle horeca, alle niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties vanaf morgenochtend 05.00 uur dicht. Dit betekent dat ook sportscholen, theaters, bioscopen, musea en zaken waar een niet-medisch contactberoep wordt uitgeoefend moeten sluiten.

Marion Koopmans, die lid is van het OMT, zei vrijdagavond in de talkshow Op1 dat "iedereen moet beseffen dat het nog niet klaar is". "We hebben er een virus bij (omikron red.) dat op verschillende momenten vervelend gaat doen. We moeten daarom gaan kijken hoe we de samenwerking verder gaan inrichten."

Of de omikronvariant een harde lockdown legitimeert, zegt ze: "Dat is niet waar ik over ga. Wat we doen als OMT is op basis van de gegevens die wij zien scenario's schetsen en aangeven hoe je zou kunnen ingrijpen."