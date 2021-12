Kijk terug: persconferentie kabinet over strenge lockdown

Nederland gaat opnieuw op slot. Alle scholen, alle horeca, alle niet-essentiële winkels en doorstroomlocaties moeten sluiten. De coronamaatregelen gaan morgenochtend om 05.00 uur in.

Ook binnensportlocaties zoals zwembaden en sportscholen, theaters, bioscopen, musea en zaken waar een niet-medisch contactberoep wordt uitgeoefend moeten dicht. Rondvaarten zijn niet toegestaan.

Volgens premier Mark Rutte is een nieuwe lockdown "onvermijdelijk" vanwege de omikronvariant. De maatregelen worden volgens hem uit voorzorg getroffen. "We grijpen nu in om erger te voorkomen."

Afhalen wel mogelijk

Alle scholen blijven dicht, net als de buitenschoolse opvang. De kinderopvang blijft wel open. Niet-essentiële winkels mogen wel open voor het afhalen van bestellingen en ook restaurants mogen eten laten afhalen en bezorgen. Ook het afhalen bij coffeeshops blijft mogelijk.

Een avondklok komt er niet. Essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken blijven open tot 20.00 uur. Ook zijn er een aantal uitzonderingen, zoals het openbaar vervoer, pakketpunten, bibliotheken en banken. Reguliere markten mogen eveneens doorgaan, maar kerstmarkten niet. Professionele sportwedstrijden mogen zonder publiek doorgaan.

Groepsgrootte naar twee

De groepsgrootte buiten gaat naar maximaal twee personen. Binnen is het advies om maximaal twee bezoekers te ontvangen. Tijdens Kerst en Oud en Nieuw gaat het advies van maximaal vier bezoekers thuis gelden, dan mogen ook buiten maximaal vier personen samenkomen. De maatregelen gelden tot 14 januari.