Automobilist schuldig aan fataal ongeval in Noord, maar krijgt geen straf

Een 54-jarige automobilist die op 13 december 2019 in Noord een 60-jarige man aanreed, die daardoor hersenletsel opliep en daaraan later overleed, is schuldig aan het ongeval maar krijgt geen straf. Volgens de rechter handelde hij uit noodweerexces, waardoor zijn daden gerechtvaardigd waren.

Het ongeval gebeurde op het Olof Palmeplein, vlakbij het Buikslotermeerplein. Het latere slachtoffer zag dat een echtpaar ruzie had met een andere man, waarbij er rake klappen over en weer vielen. Hij probeerde de ruzie daarbij te sussen.

Op enig moment besloot het echtpaar de auto in te stappen en weg te gaan. Op het moment dat de 54-jarige man achteruit het parkeervak wilde uitrijden, trok de man met wie hij ruzie had het portier aan de passagierskant open en schopte de vrouw van de automobilist.

De automobilist reed daarop naar achteren en raakte daarbij de 60-jarige man die eerder probeerde de ruzie te sussen. Het slachtoffer viel achterover en kwam met zo'n klap op zijn achterhoofd terecht, dat hij zeer ernstig hersenletsel opliep waaraan hij op 21 december 2019 overleed.

De kantonrechter oordeelt dat dit gevaarlijke rijgedrag in de paniek van het moment gerechtvaardigd was, omdat zijn vrouw door de andere man werd mishandeld en hij geen andere manier had om haar te verdedigen dan wegrijden. De automobilist heeft zijn grote spijt betuigd over het ongeval.