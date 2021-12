Volg maandag het Sportgala van Amsterdam bij AT5

Welke Amsterdamse sporters vallen morgen in de prijzen tijdens het Sportgala van Amsterdam 2021? In samenwerking met Topsport Amsterdam zendt AT5 het Sportgala uit vanaf 19.10 uur.

Geheel in lijn met het bijzondere sportjaar vindt de uitreiking dit jaar ook in een bijzondere vorm plaats. Door de huidige coronamaatregelen worden de Fanny’s, de Amsterdamse Pluim en de Paulien van Deutekom Award in een televisie-uitzending bekend gemaakt. Tevens zullen alle Amsterdamse kampioenen en internationale medaillewinnaars worden geëerd.

Ajax goed vertegenwoordigd

Ajax is na een succesvol jaar maar liefst in drie categorieën genomineerd voor het Sportgala van Amsterdam: voor Sportploeg, Coach (Erik ten Hag) én Talent (Jurriën Timber en Ryan Gravenberch). Het 20-jarige talent Jurriën Timber is na zijn grote doorbraak vorig seizoen niet meer te missen in het basiselftal van Ajax en dus niet voor niets genomineerd voor ‘Talent van Amsterdam’. Samen met zijn teamgenoot Ryan Gravenberch waren ze beiden in top 20 te vinden voor de Golden Boy Award, de prijs voor het grootste talent van de wereld.