Tadić schrok niet van vuurwerk: "In Servië ben ik bommen gewend"

Tadić noemde het na afloop van de wedstrijd tijdens de persconferentie zelfs 'energie' en 'mooi'. "Ik ben bommen gewend, zoals in 1999 in Servië. Dat was moeilijk, maar dit was mooi."

Op het veld was weinig spektakel te beleven in de openingsfase. Beide ploegen oogden zenuwachtig en maakten veel fouten. Uiteindelijk werd het 0-2 voor Ajax.

Zo werd de bus vanmiddag met vuurwerk bekogeld: