Nieuwe nachttrein tussen Amsterdam en Praag komende zomer van start

De trein vertrekt in de vroege avond uit Brussel en rijdt via Amsterdam naar Berlijn, Dresden en Praag. Wie rond 22.30 uur in Amsterdam opstapt, komt de volgende ochtend rond 10.30 uur aan in de Tsjechische hoofdstad.

European Sleeper is een jong bedrijf opgezet door treinliefhebbers en werkt samen met het Tsjechische vervoerder RegioJet. Het bedrijf meldt enige maanden later van start te gaan dan eerder gepland, omdat er nog gewerkt wordt aan de optimalisatie van de treinsamenstelling. "De inzet van de juiste slaaprijtuigen is belangrijk voor een hoogwaardig nachttreinproduct", aldus het bedrijf.