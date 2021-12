Interviews met Ed van Thijn vanavond op AT5

In verband met het overlijden van Ed van Thijn zendt AT5 vandaag herhalingen uit van de programma's Livius en Duivels met de oud-burgemeester. De programma's zijn ook in dit artikel te bekijken.

In het programma Livius uit 2003 spreekt interviewer Tjitske Speckmann 1-op-1 met Van Thijn over de betrekkelijkheid van macht, ongeoorloofde risico's en echte helden. Van rustiger aan doen wilde hij toen niets weten. "Ik heb het wel druk, maar die spanning van vroeger is er niet. Dat is een hele opluchting."

In Duivels uit 2002 spreekt Felix Rottenberg met Van Thijn, Patijn en Cohen over het burgemeesterschap in Amsterdam. Van Thijn geeft in dat gesprek aan dat hij terugkijkend op zijn burgemeesterschap het meest trots was op hoe hij de Bijlmerramp had aangepakt. "Dat is het enige moment dat de burgemeester de baas is."

AT5 zendt Livius om 17.15 uur uit. Om 21.00 uur is Duivels te zien. De programma's worden de rest van de week herhaald.