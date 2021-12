"Ed van Thijn gaf de stad ziel en trots terug"

Asscher was 27 jaar en zat in de gemeenteraad toen hij Van Thijn voor het eerst ontmoette in 2002. "Via via mocht ik toen een keer bij Ed van Thijn op bezoek. Toen heb ik bij hem in de tuin gezeten en heb ik uitgebreid met hem gepraat. Hij had waanzinnig veel vragen en wist alles. Ik kende hem natuurlijk als de burgemeester. Toen ik opgroeide was hij de iconische burgemeester van Amsterdam. Maar toen ik hem beter leerde kennen was hij ongelofelijk benaderbaar. Een hele wijze, geestige en bijzondere man," vertelt Asscher.

Volgens Asscher was Van Thijn een belangrijke man in de emancipatie en het herstel van Amsterdam. "Amsterdam stond slecht bekend. Er was veel geweld, onveiligheid en veel rumoer in de stad en hij herstelde de orde. Hij was streng en zorgde voor veiligheid. Maar hij was ook zacht, benaderbaar, empathisch en gevoelig. Daarmee gaf hij de stad ziel en trots terug. Prachtig mens."