Honderdduizend pakketten met zelftesten en mondmaskers uitgedeeld in de stad

De gemeente verspreidt vanwege het coronavirus vanaf vandaag 100.000 'bezoekerspakketten'. In het pakket zitten zelftesten, mondmaskers en tips. Ze worden verspreid in wijken waar de vaccinatiegraad laag is.

Er zitten vier zelftesten in het pakket, die testen zouden ook de nieuwe omikron-variant kunnen detecteren. Verder zitten er twee mondmaskers in, voorlichtingsmateriaal en een boodschap van burgemeester Femke Halsema.

Ze laat alvast weten dat het van groot belang is de verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus een halt toe te roepen. "Laten we voorzichtig zijn als we elkaar op zoeken en de coronamaatregelen goed in acht nemen, ook als je gevaccineerd bent. Zo beschermen we elkaar, en vooral kwetsbare ouders en grootouders."

De pakketten worden huis- aan- huis bezorgd, bij markten uitgedeeld en zijn tussen kerst en oud en nieuw af te halen bij de Huizen van de Wijk. Ook de Voedselbanken en het Rode Kruis helpen mee aan de verspreiding.