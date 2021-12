Veel woningen in de binnenstad ongeschikt voor ouderen: ''Niet te doen om hier te blijven wonen''

Veel woningen in de Amsterdamse binnenstad zijn, door bijvoorbeeld steile trappen, ongeschikt voor ouderen. Daarom heeft Willemien Schellekens (72) haar oude huis in de Nieuwmarktbuurt verruild voor een comfortabele seniorenwoning in Oud-West. Toch ze mist haar oude buurt. Daarom pleit ze samen met haar voormalige buurtgenoten bij de gemeente voor meer sociale- en middenhuur voor ouderen in de binnenstad.

De vereniging die Willemien heeft opgericht telt inmiddels zo'n 200 leden en bestaat uit allemaal senioren uit de Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt die graag in hun eigen buurt willen blijven wonen: ''Verhuizen naar de rand van de stad is geen optie, want eenzaamheid ligt op de loer als je daar zonder je eigen netwerk komt.'' Dat merkt ze in haar nieuwe buurt ook: ''Daar kom ik op straat nog niet echt mensen tegen, maar daar hoop ik wel op.''

Naast toegankelijkheid is volgens Willemien ook de betaalbaarheid van woningen een probleem. Zo zijn er ruim 300 seniorenwoningen in de Nieuwmarktbuurt bijgekomen, maar: ''Die zijn allemaal in de vrije sector. Dat is geen oplossing voor het woningprobleem voor ouderen in onze buurt.'' De vereniging lijkt voorzichtig op weg te zijn naar een eerste succesje. Op voorspraak van Willemien en haar medestanders ligt er een plan om vlakbij de Uilenburgersjoel betaalbare seniorenwoningen te bouwen. Een woningcorporatie heeft inmiddels getekend voor de eerste 50 tot 60 woningen. Voor de leden van de vereniging is dat nog niet genoeg: ''Woningen voor alle ouderen gaan hier niet komen, maar het initiatief zegt wel wat over hoe belangrijk mensen in de buurt betaalbare woningen voor ouderen vinden.''