Zwaar explosief afgegaan voor woning van jong gezin in Noord

Een jong gezin is zondagavond opgeschrikt door een zwaar explosief dat afging voor hun woning aan de Wijdenesserstraat in Noord.

De explosie vond rond 23.40 uur plaats. "Agenten treffen een vernielde voordeur en een enorme ravage in de woning aan", laat de politie weten. "Gelukkig is niemand gewond geraakt maar dit had anders kunnen aflopen."

Het ging, zo bleek uit onderzoek, waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. De politie zoekt getuigen en mensen die meer weten over de reden dat het gezin het doelwit was.