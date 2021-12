Schiphol moet alsnog alle niet-essentiële winkels sluiten

Schiphol zal toch alle niet-essentiële winkels achter de paspoort- en beveiligingscontrole moeten sluiten. Dat zegt demissionair premier Rutte tegen de Tweede Kamer in het coronadebat. Schiphol was uitgezonderd van de harde lockdown in Nederland, maar zal onder andere vanwege de grote maatschappelijke verontwaardiging de winkeldeuren moeten dichtgooien.

Tweede Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren is tevreden. Teunissen had al een motie klaarliggen om druk op de regering te zetten om de winkels te sluiten.

Schiphol laat in een reactie aan NH Nieuws nog niet te weten wanneer de winkels moeten sluiten. Daar moet nog overleg over plaatsvinden, onder andere met het kabinet.

Winkelmedewerkers op Schiphol lieten NH Nieuws weten woedend te zijn over de uitzonderingspositie van de luchthaven. Ze voelen zich niet voldoende beschermd tegen besmettingen, terwijl niet uitgesloten is dat alle reizigers achter de beveiligingscontrole vrij zijn van corona.

"Een terechte reactie van het kabinet, het was duidelijk niet uit te leggen dat Schiphol uitgezonderd is van lockdownmaatregelen", laat Teunissen aan NH Nieuws weten. "Het had Schiphol gesierd als ze maatregelen hadden getroffen. Niet alleen het besmettingsgevaar vermindert hierdoor, het is ook solidair zijn met al die ondernemers die hun deuren dicht moeten houden."