Misdaad NL V Twee jonge vrouwen zwaar mishandeld aan de De Clercqstraat

Begin oktober mishandelt een nog onbekende man twee 23-jarige vrouwen aan de De Clercqstraat in West. Nog weken na de mishandeling hebben de vrouwen hier last van, zowel fysiek als mentaal. De politie is dringend op zoek naar de verdachte en toont in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van de man.

Het is 01.00 uur in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 oktober als de twee vriendinnen met elkaar staan te praten voor een avondwinkel aan de De Clercqstraat. Op een gegeven moment worden ze aangesproken door een man, hij vraagt of ze een vuurtje voor hem hebben. Ze zeggen dat ze dat niet hebben en gaan verder met hun gesprek. Toch blijft de man contact met hen zoeken en hij komt dichtbij ze staan. Te dichtbij, vinden de vrouwen. Ze geven daarom meerdere malen aan dat de man weg moet gaan en duwen hem ook voorzichtig weg.



Als hij daar niet op reageert, duwt een van de vrouwen hem nog een keer met zachte hand weg. Hierop geeft de man haar een harde duw terug. Daarna escaleert de situatie volledig en slaat de man deze vrouw hard met zijn vuist op haar hoofd. De vrouw probeert zich te verdedigen, maar wordt hard aan haar haren getrokken. Haar vriendin springt ertussen en wordt ook hard met een vuist in haar gezicht geslagen. Schoppen tegen haar hoofd Ondanks het feit dat de vriendin én een omstander proberen in te grijpen, weet de man een van de vrouwen onderuit te schoppen. Als ze op de grond ligt krijgt ze nog meer schoppen, onder meer tegen haar hoofd. Voordat de man haar verder kan mishandelen, wordt hij vastgepakt door een omstander, die de man bij de vrouwen weg weet te halen. De man rent vervolgens weg.

Quote "Naast het fysieke letsel heeft het incident ook een grote mentale impact op de vriendinnen gehad" Marijke stor, politie Amsterdam

"Beide vrouwen houden een hersenschudding aan de mishandeling over en ervaren weken later nog steeds klachten, waaronder concentratieproblemen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Ze konden hun leven niet voortzetten op de manier waarop ze dat deden voor de mishandeling. Naast dit fysieke letsel, heeft het incident ook een grote mentale impact op de twee vriendinnen gehad." De verdachte is een man met een licht getinte huidskleur van ongeveer 1 meter 80 lang, met een normaal postuur. Hij wordt geschat tussen de 25 en 30 jaar oud, heeft donkere ogen, is kaal, heeft een lichte baardgroei en sprak Nederlands. "Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Meld dat dan bij ons.", zegt Stor. "Daarnaast komen we ook graag in contact met de omstander die de vrouwen te hulp schoot en met andere getuigen die we mogelijk nog niet gesproken hebben."