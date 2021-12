Voorzitter ouderenvereniging: "Ga geclusterd wonen om vereenzaming van ouderen tegen te gaan"

In Buitenveldert, waar Hans sinds 1965 woont, merkt hij dat ouderen de reuring op straat missen: ''De buurt is op zich best wel aantrekkelijk, maar er zitten gek genoeg ook nadelen aan die ruimte en dat vele groen. Je komt elkaar niet automatisch tegen, daar moet je echt iets voor doen.'' Daarom strijdt hij voor een woonvorm waarin je actief dingen samen doet: '' Ouderen willen net als gezinnen heel graag samen zijn. Maak dan gewoon een plek waar iedereen bij elkaar kan komen.''

Een geschikte woning in een passende omgeving, zo simpel kan het zijn: ''De woning is meer dan een gebouw. Het gaat om de straat waarin je woont, de buurvrouw en het loopje naar de winkel.'' Toch hebben sommige senioren nog wel een klein duwtje in de rug nodig om daadwerkelijk door te stromen: ''Je moet ze lokken en verleiden, anders gaan ze niet weg.''