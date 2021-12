Slachtoffer (56) schietpartij Amstelveen overleden

De 56-jarige man die vanochtend werd neergeschoten in Amstelveen is overleden. Het gaat om een bekende van de politie uit Almere.

De schietpartij gebeurde rond 10.50 uur op de Wieringerstraat, nabij de Rembrandtweg. Het slachtoffer was in eerste instantie aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens een getuige werden er zeven tot acht schoten gelost. Getuigen meldden dat de schutter een man van ongeveer twintig jaar en 1.80 meter lang is, gekleed in een zwarte blouse, spijkerbroek en een zwarte muts. Forensische Opsporing is bezig met het veilig stellen van sporen.