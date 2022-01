'Meer samenwerking nodig om genoeg ouderenwoningen te realiseren'

De behoefte aan passende seniorenwoning in de stad is enorm. Er moet daarom flink worden bijgebouwd. Volgens expert ouderenhuisvesting Erwin Drenth is de wil er wel, maar moeten alle partijen veel meer samen optrekken. "Gemeente, beleggers, ontwikkelaars en zorginstellingen: sla nou gewoon de handen ineen."

In 2020 tekende de gemeente een intentieverklaring om tot 2025 zo'n 2000 geclusterde ouderenwoningen te realiseren, maar de bouw schiet nog niet echt op. Volgens Drenth moeten alle betrokken partijen water bij de wijn doen om tot resultaat te komen. Dat gebeurt volgens hem nu nog onvoldoende: ''Maak de grondprijs en erfpacht realistisch en neem als ontwikkelaar nou eens genoegen met iets minder financieel resultaat.''

Work in progress

Wethouder Wonen Jakob Wedemeijer noemt de ambitie van de 2000 geclusterde ouderenwoningen work in progress: ''We zien ook dat er meer nodig is, want het aantal ouderen blijft natuurlijk sterk stijgen.'' Wedemeijer vindt dat alle partijen, waaronder de woningcorporaties en commerciële vastgoedhandelaren, moeten meebewegen. Tegelijkertijd erkent hij dat de gemeente hierin een leidende rol moet spelen: ''Er zijn zoveel partijen bij betrokken, dus dan het is nodig dat de overheid daarin optreedt.''

Volgens Drenth ontbreekt in de bouwwereld ook een beetje het gevoel van urgentie om ouderenwoningen te realiseren: ''De geest is nog niet uit de fles. Hij is misschien aan de dop aan het draaien, maar het kan en moet nog veel beter.''