Seriekrasser actief in Zuid: tientallen auto's beschadigd

Rond het Hoofddorpplein en de Valeriusbuurt in Zuid is volgens de politie een seriekrasser actief. Sinds begin november zijn zeker veertig auto's bekrast.

De bekrasser lijkt zich niet alleen tot auto's te beperken, want ook een enkele fiets blijkt doelwit. Ook lijkt de bekrasser het niet op een bepaald automerk te hebben gemunt.

"Wat we zien is dat het eigenlijk willekeurig is. In dit deel van Zuid staan over het algemeen wat duurdere auto's, dus die zijn automatisch vaker doelwit. Maar in andere delen zijn het minder dure auto's", aldus Nick Huijsmans van de politie.

De politie zegt nog niet goed zicht te hebben op wie verantwoordelijk is voor de bekrassingen. Bewoners die iets verdachts zien wordt opgeroepen om het alarmnummer te bellen. Ook wordt autobezitters aangeraden om scherp te zijn op eventuele vernielingen aan hun auto en dit te melden.