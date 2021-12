Zwangere vrouwen twijfelen soms over coronavaccin: "Ik was bang dat het iets met de baby zou doen"

Er zijn Amsterdammers die twijfelen of ze zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Toch heeft meer dan 70 procent een prik gehad. Bij zwangere vrouwen of vrouwen die graag een kind willen, ligt dat percentage een stuk lager.

Liesbeth van Leeuwen is gynaecologe in het Amsterdam UMC. Zij ziet dagelijks vrouwen die zwanger willen worden en zich afvragen of ze zich moeten laten vaccineren."Tot op heden hebben wij geen aanwijzingen dat vaccinatie schadelijk is voor je vruchtbaarheid".

"Sommige vrouwen worden even niet ongesteld na vaccinatie en daar komt dan ook gelijk de associatie of het je onvruchtbaar maakt. Maar eigenlijk herstelt die menstruatiecyclus zich in de regel alweer na een maand hooguit twee maanden en doet het niks op je eicelvoorraad. Dus je wordt er niet onvruchtbaar van. En ook bij mannen zien we geen achteruitgang van de spermakwaliteit na vaccinatie."