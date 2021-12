Gemeente deelt zelftesten uit op de markt: "Goed om te weten hoe je eraan toe bent"

In het pakket zitten vier zelftesten, twee mondmaskers en er wordt informatie gegeven over de basismaatregelen. Dit gebeurt in wijken met een lage vaccinatiegraad en voor inwoners met een kleine beurs. Het uitdelen van de pakketten is doelbewust in de week voor het kerstweekend gepland.

Wethouder Zorg Simone Kukenheim over de inzet van 'bezoekerpakketten':

“We zien dat de vaccinatiegraad deze week boven de 80% is gekomen. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Het verhogen van de vaccinatiegraad blijft voor mij een topprioriteit en we zetten dan ook blijvend in op gerichte voorlichting en laagdrempelige vaccinatielocaties in de wijken met een relatief lage vaccinatieopkomst. Daarnaast komen we met dit ‘coronabezoekpakket’ waarmee we mensen helpen zich te houden aan het naleven van de basismaatregelen en het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Het is dus en-en.”