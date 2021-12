Amstelveense wijk opgeschrikt door dodelijke schietpartij: "Het klonk niet als vuurwerk"

Meerdere Amstelveners hebben gehoord hoe een 56-jarige man in de Wieringerstraat op klaarlichte dag werd doodgeschoten. De politie deed na de dodelijke schietpartij urenlang sporenonderzoek.

"Mijn raam stond open en ik hoorde een aantal klappen achter elkaar", zegt een ander. "Het klonk ook niet als vuurwerk, wat je normaal gesproken in deze tijd veel hoort. Dus ik dacht, misschien gaat dit wel om pistoolschoten."

Een jongen die in een straat verderop kon het geluid van de schoten op bewakingsbeelden van de videodeurbel van zijn vader terugkijken. "Je hoort eerst een schot. Dan zitten er vijf seconden tussen. En dan nog zes er achteraan."

"Het is best eng tegenwoordig", zegt een fietser die in de buurt woont. "Je moet goed uitkijken. Anders krijg je een kogel door je kop."

Het slachtoffer is een inwoner van Almere en een bekende van de politie. Volgens Het Parool is hij al meerdere keren door de recherche gewaarschuwd omdat hij op een dodenlijst zou staan.

De schietpartij is mogelijk gefilmd, want er hangt een bewakingscamera naast de straat. De politie is nog op zoek naar meer beelden en vraagt daarnaast getuigen en mensen die meer informatie hebben zich te melden.