Terugkeer Brobbey lijkt rond: 'alvast medisch gekeurd bij Ajax'

Brian Brobbey heeft zijn medische keuring al gehad en doorstaan, voorafgaand aan zijn terugkerende transfer naar Ajax. Dat meldt De Telegraaf. De huurtransfer van de 19-jarige spits zit daarmee in de afrondende fase.

Volgens de krant zijn de huidige werkgever van Brobbey, RB Leipzig, en Ajax optimistisch over een positieve afloop en kreeg Brobbey al toestemming om zich te laten keuren. Dit zodat dat niet in zijn vakantie hoeft te gebeuren.

Afgelopen zomer maakte Brobbey een transfervrije overstrap naar de huidige nummer tien van de Bundesliga. Hij mocht pas twee keer starten in de basis en moest het voor de rest doen met invalbeurten. Eerder gaf de spits al aan dat hij niet zoveel speelt bij Leipzig, terwijl hij bij Ajax vaker in de basis stond.

Het is nog onduidelijk of Ajax een optie tot koop bedingt in de huurovereenkomst.