Mislukte overval op waardetransport in Van der Pekstraat in Noord

Twee overvallers hebben vanmiddag geprobeerd een overval te plegen op een waardetransport in de Van der Pekstraat in Noord. Dat gebeurde toen een geldautomaat werd bijgevuld, maar slagen deden de overvallers niet.

De verdachten zijn op een scooter zonder buit weggevlucht. De melding van de overval kwam bij de politie om 15.10 uur binnen. Er wordt nog gezocht naar de verdachten en de politie doet onderzoek op de plaats van het incident.

Niet veel later is de potentiële vluchtscooter gevonden, eveneens in Noord, op de Bongerdkade. Ook daar is de politie aanwezig om onderzoek te doen.