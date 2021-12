Twee gewonden bij woningoverval in Diemen

Een woning aan de Heivlinderweg in Diemen is vannacht rond 2.30 uur overvallen. Mogelijk waren de overvallers gewapend.

De politie kreeg informatie dat er bij de overval mogelijk schoten waren gehoord. Ter plaatse troffen agenten twee gewonden aan, maar zij bleken geen schotwonden te hebben.

Eén van de slachtoffers is met een ladderwagen van de brandweer uit de woning gehesen. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niks bekend.

De omgeving rondom de woning is afgezet voor onderzoek. Over een geparkeerde auto staat een politietent.