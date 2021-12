Burgemeester Halsema in videoboodschap: "Ik wens ons allemaal hoop en vrijheid toe"

De nieuwe lockdown noemt Halsema een 'dreun voor ondernemers, voor ons allemaal'. "Het zijn ‘de donkere dagen voor kerst’, en dit jaar zijn ze donkerder dan anders. Want we hoopten zo langzamerhand toch echt van corona en al die nare maatregelen af te zijn."

Ze noemt het wijs dat de meeste Amsterdammers zich aan de maatregelen houden door niet veel mensen te bezoeken en thuis te blijven tijdens de feestdagen. Toch benadrukt ze ook dat contact belangrijk is. "We kennen allemaal mensen die alleen zijn deze kerst die hunkeren naar contact. Laten we wel dichtbij hen proberen te zijn. Samen wandelen, of misschien even iets lekkers langsbrengen, een kaartje sturen, bellen."

Volgens haar is de stad de komende weken niet op slot. "Dus laten we er ook deze winter het beste van proberen te maken. Door te genieten van wat er nog wél kan, zoals een mooie wandeling maken, lekker eten, of plannen maken voor de toekomst."

Ze vervolgt: "Lieve Amsterdammers, het is opnieuw een zware tijd voor velen. Maar ook hier slepen we onszelf en elkaar doorheen. Samen zorgen we voor licht in deze donkere dagen."