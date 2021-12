Onrust onder handhavers over inzet met oud en nieuw

Ook vorig jaar zijn handhavers bekogeld met zwaar vuurwerk, zo vertellen ze tegen AT5. in meerdere stadsdelen moesten boa’s zich terugtrekken omdat de sfeer omsloeg en er zorgen waren over de veiligheid van het personeel op straat.

‘’Vuurwerk is al snel openbare orde en dat is helemaal geen taak van de handhaving. Wij zijn daar ook niet voor uitgerust’’, zegt een handhaver. ‘’Onze directie zou voor de veiligheid van handhavers moeten kiezen en stellig moeten zeggen dat we maar tot 23.00 uur werken en dat het erna voor de politie is.’’

Boa’s vrezen dat zij voornamelijk zullen worden geconfronteerd met openbare orde-problemen in de stad, terwijl handhavers alleen ingezet mogen worden op leefbaarheidsvraagstukken. Er wordt rekening gehouden met veel incidenten, omdat door corona er zo goed als niks mag in de stad. Zo is er een vuurwerkverbod en mogen mensen zich slechts in kleine groepen - er mogen vier gasten worden ontvangen tijdens Oud en Nieuw - verplaatsen.

Andere geluiden zijn er ook van boa’s die juist met oudjaarsnacht willen werken. ‘’Er zullen altijd wel handhavers zijn die het wel willen, het spannend vinden om zo’n nacht naar buiten te gaan, maar de werkgever zou deze personen moeten beschermen. Ze hebben geen idee wat hen te wachten staat’’, zegt een boa.

Bij de Amsterdamse handhaving wordt al langer gediscussieerd over de werkzaamheden. Boa’s krijgen steeds vaker taken toebedeeld die in hun ogen horen bij de openbare orde en dus op het bordje van de politie zouden moeten liggen. Handhavers mogen alleen ingezet worden bij werkzaamheden die raken aan de leefbaarheid in de stad.

"Ook vrijwillige aanmeldingen"

Een woordvoerder van burgemeester Halsema bevestigt dat ‘’enkele collega’s op oudejaarsavond liever niet tot 01:30 uur werken’’, maar dat er ook ‘’vrijwillige aanmeldingen zijn om juist dan te werken’’.

Ook is volgens de gemeente afgesproken dat, wanneer een verstoring van de openbare orde dreigt, of wanneer handhavers dat aan zien komen, zij zich terugtrekken en dat dan vervolgens de politie naar voren stapt. ‘’Bij de uitvoering van de taken op oudejaarsavond wordt de veiligheid van de medewerkers verder continue gemonitord’’, aldus de woordvoerder.

En: ''We werken al jarenlang zeven dagen per week in de hele stad, op de plekken en op de momenten waarop we het hardst nodig zijn, dus juist ook op oudejaarsavond. Dat is het hart van onze taak en ons vakmanschap.''