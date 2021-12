Beelden vrijgegeven van gewapende beroving bij flat in Osdorp

Een gewapende beroving bij een flat in Osdorp begin september van dit jaar. Onder bedreiging van een vuurwapen wordt een man door twee nog onbekende mannen gedwongen zijn persoonlijke bezittingen af te geven, waaronder zijn autosleutel. De mannen stelen vervolgens zijn auto. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie nu beelden van de beroving.

Het slachtoffer komt op de avond van 6 september rond 23.15 uur aan bij de flat aan Hekla. Wanneer hij naar binnen wil lopen, hoort hij dat iemand iets tegen hem zegt. "Abi, meewerken nu gelijk, ja", zegt een van de verdachten. Als de man zich omdraait ziet hij twee mannen. Een van hen richt een vuurwapen op hem.

Beangstigend

Ze zeggen dat hij mee moet werken en nemen het slachtoffer mee de hal van de flat in, waarna ze hem dwingen om zijn persoonlijke bezittingen af te staan. Het slachtoffer geeft zijn portemonnee, telefoon en autosleutels aan de mannen, die vervolgens wegrennen. Buiten op de parkeerplaats staat de auto van het slachtoffer. De twee mannen lopen direct naar de auto toe, stappen in en rijden ermee weg.



"Het slachtoffer werd onder bedreiging van een vuurwapen van zijn persoonlijke bezittingen bestolen. Dat is heel beangstigend en ontzettend naar om mee te maken", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Wij willen dan ook weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Ook horen we het graag als iemand de donkerblauwe Mercedes Coupé met kenteken XJ 163 X nog gezien heeft na 6 september, of meer informatie heeft over de gestolen auto."