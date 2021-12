Lerarentekort nog altijd hoog: "Als we niks hadden gedaan, was het nog veel hoger geweest"

"Je bent jezelf voortdurend aan het afvragen: wat kunnen we nog meer doen? We hebben ontzettend veel gedaan. Of het nou parkeervergunningen zijn of woningen, reiskostenvergoedingen of zij-instromers", zegt Moorman in AT5's Park Politiek.



Maar feit is dus wel dat de afgelopen jaren het tekort van zo'n 12 naar ruim 15 procent is geklommen. Op sommige scholen is dat zelfs 20 procent en lijkt het einde, onder andere door de vergrijzing, nog niet in zicht.

Dat vindt Moorman "verschrikkelijk", maar ze put moed uit het regeerakkoord waarin onder andere geld is vrijgemaakt om de loonkloof tussen leraren in het basis- en die in het voortgezet onderwijs te dichten.