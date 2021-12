Drie jaar cel voor voetbalmakelaar Gwendell van R. voor mensenhandel en uitbuiting

Gwendell van R. uit Zuidoost is vrijdagmiddag tot drie jaar cel veroordeeld door de rechtbank in Haarlem. Volgens de rechter heeft de voetbalmakelaar zich schuldig gemaakt aan het uitbuiten van jonge vrouwen. Hij zou, samen met zijn eigen vrouw, de meiden hebben gedwongen te werken als prostituee in een woning in Nieuw-Vennep. Samen met zijn vrouw haalde hij daar financieel voordeel uit. Zijn vrouw Chaneequa C. kreeg twee jaar cel opgelegd.

"De twee verdachten hebben zich een lange periode schuldig gemaakt een de uitbuiting van drie jonge en kwetsbare vrouwen. Er zijn dwangmiddelen gebruikt, er was sprake van overwicht en de vrouwen zaten in een kwetsbare positie", aldus de rechtbank vandaag. "Verklaringen van de slachtoffers maken duidelijk dat er sprake was van een patroon. Van R. heeft actief gezocht naar nieuwe vrouwen om in te zetten in de prostitutie en zijn vrouw, Chaneequa C., was hiervan op de hoogte." Eerste ontmoeting Dat de vrouwen werden aangezet tot het werken in de prostitutie blijkt volgens de rechtbank uit de verklaringen van de slachtoffers. Hij zou, bij een eerste ontmoeting, hebben gevraagd of ze in de prostitutie wilden werken. Hij vroeg ze naar hun achtergrond en zou ze hebben vertelt dat ze veel geld konden verdienen en aan hun toekomst konden werken. Nadat hij de woning van zijn moeder in Nieuw-Vennep beschikbaar had gesteld bemoeiden ze zich volgens de rechtbank continu met de werkzaamheden "Beiden instrueerden de drie vrouwen, onderhielden de klantcontacten en bepaalden op die manier hoeveel klanten de vrouwen moesten ontvangen en welke bedragen ze moesten vragen", aldus de rechtbank vandaag.

Quote "Het was totaal niet de insteek om misbruik te maken van de meisjes" Gwendell van R.

De rechtbank vervolgt: "Van R. beheerde hun geld en de vrouwen moesten toestemming vragen om de woning te verlaten. In de woning waren diverse camera’s aanwezig waarmee de twee hoofdverdachten op afstand de vrouwen nauwlettend in de gaten konden houden." Van R. en zijn vrouw C. verklaarden tijdens de inhoudelijke behandeling dat het niet de insteek was om misbruik te maken van de vrouwen. "Ik wilde ze alleen maar helpen", aldus Van R. eind november. Voetbaltalenten Naast de vrouwen, woonden er in de woning in Nieuw-Vennep ook een aantal voetbaltalenten. Zij zijn aangesloten bij de voetbalacademie van Van R. Met de academie probeert hij talentvolle jongens handvatten te geven voor een stap naar een profclub. Van R. belooft de voetbaltalenten 'een droomcarrière'. Tijdens de inhoudelijke behandeling werd duidelijk dat deze beloften ook seks hadden gehad met de prostituees. Van R. was hierbij aanwezig en heeft seksuele handelingen vastgelegd op camera. Daarbij zou hij aanwijzingen hebben gegeven aan de prostituees 'zodat zij hun werk beter konden doen', verklaarde Van R. tijdens de zitting. Hoger beroep Het Openbaar Ministerie eiste eind november 7 jaar cel tegen Gwendell en zijn vrouw, maar daar gaat de rechtbank dus niet in mee. Van R. en Chaneequa C., hoeven niet direct de cel in. Zij hebben maximaal twee weken om hoger beroep aan te tekenen. Ook het Openbaar Ministerie kan nog in hoger beroep.