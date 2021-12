Kaarsjes voor troost op het Mercatorplein: "Ik mis hem iedere dag"

Op het Mercatorplein in West kunnen mensen tot het einde van het jaar een kaarsje aansteken voor iemand die wordt gemist. Ook kan je een boodschap op een lintje schrijven en die in de kerstboom hangen. "Fijn om zo nog even bij hem stil te staan."

AT5

Met deze kas wil de organisatie een plek geven aan Amsterdammers om even stil te staan bij een verlies. "Je kunt hier naartoe komen om een kaarsje aan te steken. Voor iemand die je mist, of iets waar je om rouwt of verdriet over hebt. Daarnaast kun je ook op een lint schrijven waar je dankbaar voor bent", vertelt initiatiefnemer Rikko Voorberg. Een buurtbewoner komt een kaarsje aansteken voor haar opa, die twee weken geleden is overleden. Ze is blij met het initiatief. "Ik denk dat het best wel normaal is geworden om rouw of verdriet weg te stoppen en er niet over te praten. Op deze manier wordt er op een fijne manier aandacht gegeven", vertelt ze.

Alle soorten rouw Volgens Voorberg is er in deze kas plek voor alle soorten rouw. "De een rouwt om zijn hond en dat kan verschrikkelijk zijn. De ander om een kanarie en een derde om zijn baan en de vierde om zijn moeder of een kind. Je mag het niet vergelijken, het mag er allemaal zijn." Ook voor kat Harry wordt een kaarsje aangestoken. "Vorig jaar december zaten we nog samen op de bank, en dit jaar is hij er niet meer", vertelt zijn baasje. "Dit jaar zou ook de eerste keer worden dat we samen oud en nieuw zouden vieren. Om aan hem te denken hang ik zijn foto in de boom en steek ik een kaarsje voor hem aan."