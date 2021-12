Chemische lucht leidt naar drugslab met crystal meth in Sloterdijk

De politie heeft donderdagmiddag een drugslab aangetroffen in een bedrijfspand aan de Theemsweg in Sloterdijk. Een 40-jarige Amsterdammer is opgepakt.

Een omstander had eerder de politie gebeld omdat er een chemische lucht te ruiken was. Toen agenten in de straat waren, kwam er een man uit het pand. Omdat hij het rolluik had geopend om naar buiten te kunnen, werd de geur nog sterker.

Agenten vonden daarna binnen jerrycans en tonnen met grote hoeveelheden chemische stoffen. Er werd uiteindelijk ruim acht kilo vermoedelijke methamfetamine, dat is crystal meth, gevonden en in beslag genomen.

De politie benadrukt dat een drugslab grote gevaren met zich meebrengt. "De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn, zeker wanneer het drugslab zich in een woonbuurt bevindt, vooraf niet te overzien."

De 40-jarige verdachte zit vast voor verhoor. Hij zal dinsdag 28 december worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Crystal meth is een zwaar verslavend middel en lijkt sterk op amfetamine.