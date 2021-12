Partij van de Dialoog en LEF doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen

De twee partijen hebben verschillende speerpunten. LEF roept jongeren op om 'lef' te hebben en zich te mengen in de Amsterdamse politiek, zo zegt Daniël: "Er zitten bijna geen jonge raadsleden in de raad, daarom wordt die belevingswereld van jongeren ook gewoon niet vertegenwoordigd."

De gemeenteraad heeft 45 zetels, die nu zijn verdeeld onder veertien politieke partijen. Partijen LEF en de Partij van de Dialoog hopen beide komende maart zetels te bemachtigen. "Er zijn 107.000 studenten in Amsterdam. Als al die mensen gaan stemmen, zijn wij de grootste partij en hebben we twintig zetels", aldus Daniël van Duijn, de lijsttrekker van LEF. Ook de lijsttrekker van de Partij van de Dialoog, Andy Knijpinga, zet hoog in: "Diplomatiek, vier. Maar misschien gaat het nog wel stijgen en kan ik naar de zeven."

Om de beoogde zetels te bemachtigen, zullen beide partijen flink campagne voeren. Andy gaat niet alleen in Betondorp, maar door heel Amsterdam flyers uitdelen en met mensen in gesprek. Daniël verwacht dat mensen het verhaal van LEF zullen herkennen: "Ze gaan zichzelf terugzien in ons, want wij zijn gewoon alle jongeren." Beide partijen hopen ook de niet-stemmers te overtuigen.

Andy en Daniël hebben elkaar over de telefoon gesproken en een samenwerking zit er misschien wel in. Beide partijen willen meer sociale veiligheid op straat, en hopen dat ze zich hier samen hard voor kunnen gaan maken in de raad.