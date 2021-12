Lekker zwemmen op Tweede Kerstdag: "Het water is nu 3 graden, heerlijk"

Waar op sommige plekken in Friesland en Drenthe kan worden geschaatst deze Tweede Kerstdag, wordt er in Amsterdam gewoon gezwommen. IJszwemmen kan hartstikke gezond zijn, maar ook gevaarlijk, waarschuwt de ervaren ijszwemmer Kjeld de Ruyter.

Kjeld ziet steeds meer bikkels in de winter doorzwemmen. Dat komt natuurlijk ook door de coronacrisis. "Zeker nu de zwembaden dicht zijn sinds de zoveelste lockdown. Dit is eigenlijk iets wat je altijd kunt doen. Als je daarvoor getraind hebt."

En trainen is echt nodig, als je het ijskoude water ingaat. Afhankelijk van hoe koud het water is ligt het gevaar van onderkoeling al snel op de loer. "Je kan een shock krijgen, gaan hyperventileren, water binnenkrijgen. Dat kan uiteindelijk gewoon leiden tot verdrinking."

Kjeld gaat vandaag op KNSM-eiland het water in, samen met een paar anderen. Het zonnetje schijnt, buiten vriest het zo'n 3 graden, het water zelf is ongeveer 3 graden. "IJszwemmen is een denksport. In het water blijf je goed in de gaten houden wat er met je lichaam gebeurt. Wat doen mijn vingers, wat voel ik, wat voel ik niet meer. Wat kan ik wel en wat kan ik niet, zowel fysiek als mentaal. Zodra je ook maar even het idee hebt dat er maar even iets niet goed gaat, ga je eruit."

Zwemmersgeluk

Het water is erg koud vandaag, dus lang wordt er niet gezwommen. Maar zelfs na tien minuutjes in het water krijg je volgens Kjeld al een euforisch gevoel. "Dit is absoluut zwemmersgeluk. Als je het water uitkomt, voel je je zo goed."