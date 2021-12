Een stille Amsterdamse kerst: "Je wil alle remmen losgooien"

Geen uitbundige kerst voor veel Amsterdammers vanwege de lockdown. Dus niet uit eten en geen huis vol familie en vrienden. "We hebben het nu verspreid over de hele week: elke dag een paar mensen", zegt een voorbijganger in het Amsterdamse Bos.

Ook een ander kiest voor die optie: "Op derde kerstdag gaan we ook weer naar vrienden toe, gaan we daar ook weer eten. Dus je smeert het uit over meerdere dagen." Een stelletje op de Albert Cuypmarkt zegt vooral deze tweede kerstdag het gezelschap te missen. "Dat miste ik vorig jaar ook al. Je wil op tweede kerstdag naar al je familie en daarna uit in de stad en alle remmen losgooien."

Eend

Twee sportievelingen roeien op de Bosbaan de kerstdiners van vrijdag- en zaterdagavond eraf. Ook voor vanavond hebben ze al plannen: er staat gevogelte op het menu. Op de achtergrond zwemt op dat moment een meerkoet voorbij, maar die hoeft niet te vrezen: "Het wordt eend."