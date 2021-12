Aantal positieve coronatests in en rondom de stad met 22 procent toegenomen

Dat is te zien op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Elke zondag wordt het gemiddeld aantal positieve testen per dag bekend gemaakt op basis van cijfers van de daaraan voorafgaande week. Op zondag kregen 1.098 mensen in de veiligheidsregio te horen dat ze positief getest waren.

De stijging is mogelijk te verklaren door de sterke opkomst van de omikronvariant in de stad. Woensdag werd bekend dat het aandeel van de omikronvariant bij onderzochte besmettingen in Amsterdam in acht dagen steeg van 4 naar 48 procent. Een dag later was dat al 59 procent.