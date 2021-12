Advocaten Nabil B.: "Marengoproces ziek en vergiftigd, maar we maken het af"

"Het Marengo-proces is niet leuk", vertellen ze in een interview met RTL Nieuws. "Het is een ziek en vergiftigd proces, maar we hebben besloten dit met z'n drieën af te maken. Het mag geen zin hebben om dit soort dingen te doen terwijl het strafproces loopt. Die boodschap willen we blijven uitdragen."

Vertrouwenspersoon

Peter R. de Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B. en werd in juli vermoord. De eerdere advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, werd in september 2019 in Buitenveldert doodgeschoten. In maart 2018 werd de broer van B., Redouan, doodgeschoten door een man die zich voordeed als sollicitant.

De twee advocaten van B. zeggen in het interview ook dat ze vinden dat de urgentie van de persoonsbeveiliging inmiddels afneemt. "Door de dood van Peter is er nu wel genoeg geld, maar er is nog steeds niet genoeg mankracht voor een goede beveiliging van iedereen die aan de zaak werkt."

Taghi

In het Marengoproces staat een groot aantal verdachten, waaronder Ridouan Taghi, terecht voor betrokkenheid bij zes liquidaties, vier pogingen daartoe en drie voorbereidingen voor een moord. De zittingen vinden plaats in de Bunker in Osdorp.

In maart vinden er nieuwe zittingsdagen van het Marengoproces plaats.