De Straten sluit het jaar af in de Oude Nieuwstraat

Ook dit jaar zijn we in De Straten van Amsterdam weer op zoek gegaan naar de verhalen van de mensen en straten in onze stad. Nu het einde van 2021 in zicht is, willen we het jaar op gepaste wijze afsluiten. En waar kunnen we oud en nieuw nu beter vieren dan in de Oude Nieuwstraat?

Een bezoek aan deze bijzondere plek in hartje centrum biedt een uitgelezen kans om terug te blikken en ons alvast voor te bereiden op 2022. Het afgelopen jaar wordt samengevat in het spoken word-gedicht van de 15-jarige Rihab. Zo lang als ze zich kan herinneren, heeft ze al affiniteit met taal.

Quote "Soms gebeuren er gewoon mooie dingen" Rihab el majdoubi

Gaandeweg kwam Rihab erachter dat ze poëzie kon gebruiken om haar gevoelens en ideeën onder woorden kan brengen. Ze laat zich graag inspireren door de dingen die ze observeert: “Soms gebeuren er gewoon mooie dingen. De seconde dat je dat opschrijft, vloeit er iets moois uit.” Haar spoken words zijn inmiddels zo goed geworden dat ze steeds vaker optreedt bij verschillende evenementen. Vandaag verblijdt ze ons met een speciaal voor De Straten geschreven stukje poëzie.

In het midden van de Oude Nieuwstraat wonen Janneke en Joakim. Nadat ze elkaar een aantal jaar geleden naar rechts swipeten op een datingapp, was het liefde op het eerste gezicht. Inmiddels wonen ze al bijna een jaar samen in dit huis op de Oude Nieuwstraat, waar ze zich prima vermaken met hun uiteenlopende hobby’s. De twee vertellen ons hoe mensen reageren als ze zeggen dat ze in deze straat wonen en welke rol Zweden speelt in hun levens. Afsluitend krijgen we een privé-improvisatieconcert van Joakim op de piano.

Zoals het Nederlandse traditie betaamt, wijden we het nieuwe jaar in met een traditionele nieuwjaarsduik. Amarylle heeft sinds dit jaar het winterzwemmen ontdekt en is een superfan. “Het geeft een krachtig gevoel dat weer en wind je niet tegenhouden,” zegt ze erover. Samen met haar groep ‘De Natte Nek’ waagt zij zich elke ochtend in Amsterdams water om de eerste overwinning van de dag al vroeg te behalen. Ze vertelt ons hoe het verhaal van Wim Hof bijzonder veel op het hare lijkt en duikt vervolgens zonder er twee keer over na te denken het Singel in.