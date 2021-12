Grachtwater bij Java-eiland opeens felgroen

Het water in de grachten van het Java-eiland is vandaag felgroen geworden. De oorzaak is nog niet met zekerheid vastgesteld.

Volgens Waternet zou het kunnen komen door een middel dat wordt gebruikt om lekkages op te sporen. Dat is een chemisch goedje dat niet schadelijk zou zijn voor bijvoorbeeld de vissen. Het zou zichzelf vanzelf verspreiden en daardoor snel minder zichtbaar worden. Waternet zelf heeft dat spul overigens niet gebruikt om lekkages op te sporen, laat een woordvoerder weten. Wie dat wel heeft gedaan is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat er groen water wordt aangetroffen. In 2018 was dat zo bij de Herengracht, Leidsegracht en Reguliersgracht in het centrum.