Aantal besmettingen in Amsterdam afgelopen week met 18 procent toegenomen

Het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam is afgelopen met 18 procent toegenomen. Dat meldt de GGD vandaag.

Het gaat om week 51 (20 t/m 26 december). Het is niet helemaal duidelijk waar de stijging vandaan komt. Een verklaring zou kunnen zijn dat de omikronvariant besmettelijker is. Sinds vorige week is de mutatie uit Zuid-Afrika dominant in Amsterdam.

In Nieuw-West bleef het aantal COVID meldingen vrijwel gelijk ten opzichte van vorige week. In Noord nam het af, maar in de overige stadsdelen nam het aantal vastgestelde besmettingen toe. Daarnaast zou ook de grotere bereidheid om te testen vanwege de feestdagen het aantal vastgestelde positieve tests kunnen veroorzaken.

Op dit moment zijn bijna 77 procent van de Amsterdammers van 12 jaar en ouder volledig gevaccineerd. 23 procent is niet gevaccineerd. Tot nu toe hebben 105.227 inwoners in de stad van 12 jaar en ouders een boosterprik gehad.