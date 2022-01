Plotselinge verhuizing dreigt voor bewoners zorgcentrum: "Ze weten niet wat ze ons aandoen"

"Een van onze bezwaren is sowieso de reden die ze noemen en waarvan we nog steeds geen bewijzen hebben gekregen", zegt Yvonne van de Ven, woordvoerder namens de kinderen van de bewoners. "We hebben het idee dat het smoesjes zijn."

"Onze eerste gesprekspartner is de cliëntenraad en met hen hebben we ook alle benodigde informatie gedeeld", zegt Chris van der Hout, directeur Wonen met Zorg voor Ouderen bij Cordaan. "Daarnaast hebben we tijdens de bijeenkomsten ook aangetoond wat de reden is voor dit voorgenomen besluit en hebben we ook aangegeven welke alternatieven we onderzocht hebben die niet haalbaar zijn gebleken."

Ander bezwaar van de bewoners en hun kinderen, is dat er tot eind september patiënten zijn opgenomen, terwijl er in april al een vooronderzoek was gestart naar de problemen in het pand. "Ik woon hier pas vier weken", zegt een bewoonster. "Toen ik kwam hebben ze helemaal niets verteld over het dichtgaan. Anders was ik hier niet naartoe gekomen. Dus ik vind het schandalig, de manier waarop het gegaan is." Ook een andere bewoner is boos. "Ze weten niet wat ze ons aandoen."

Sprankje hoop

"In april 2021 is de locatiemanager van De Boeg naar ons toegekomen", zegt Van der Hout. "Die gaf toen aan dat ze zich zorgen maakten over de huisvesting op deze locatie." Van der Hout vindt niet dat vanaf dat moment al tegen mogelijke nieuwe bewoners gezegd had moeten worden dat dit gaande was. "Op dat moment hebben we eerst onderzocht of het beeld herkend werd. Daarna hebben we onderzocht of er andere mogelijkheden waren, juist omdat we deze verhuizing wilden voorkomen omdat het zo zwaar en verdrietig is voor de bewoners."

De verhuizing is overigens nog niet in kannen en kruiken. Eerst moeten de ondernemingsraad en de cliëntenraad nog instemmen met de plannen. Wel wordt de bewoners al aangeraden om verder te kijken. De bewoners zelf hebben in elk geval nog een laatste sprankje hoop dat ze in De Boeg kunnen blijven wonen. "Mijn grootste wens is dat voor alle oudjes hier de zaak doorgaat", zegt een bewoner. "Dat de sluiting niet doorgaat. Dat is mijn wens."