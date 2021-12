Wethouder Groot Wassink moet tekst en uitleg geven over afhouden van de pers

Verschillende partijen in de gemeenteraad willen dat diversiteitswethouder Rutger Groot Wassink tekst en uitleg geeft over het verhaal dat woensdag in De Telegraaf is verschenen. De krant had via een WOB-verzoek het appverkeer van de wethouder onder ogen gekregen en daaruit blijkt dat Groot Wassink persvragen over het onderzoek naar antihomogeweld wilde afhouden.